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Петербургский завод Nissan возобновил работу после полуторамесячного простоя

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Петербургский завод Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") в понедельник возобновил работу в две смены после полуторамесячного простоя из-за ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге было приостановлено с 30 марта.

"В то же время мы будем строго следить за уровнем спроса на рынке, который, к сожалению, еще не успел восстановиться из-за пандемии COVID-19", - сказал представитель пресс-службы.

В связи с этим на предприятии не исключают возможности приостановки завода в июне как реакцию на низкий спрос и возможность скорректировать склады. Другая возможная причина – недостаток компонентов с европейских заводов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году петербургский завод Nissan сократил выпуск на 7,4% - до 52,3 тыс. автомобилей.

Продажи Nissan в прошлом году упали на 20% – почти до 70 тыс. машин. По итогам января-апреля 2020 года, по данным АЕБ, реализация марки упала на 11,7% – до 19,264 тыс. штук.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение – 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.

Петербург Nissan

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