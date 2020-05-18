Минэнерго задумалось о создании в РФ хранилищ стратегического нефтяного резерва

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Российское Газовое общество" (РГО) по запросу Минэнерго обсудило идею создания системы хранилищ стратегического нефтяного резерва страны и направило свое видение и предложения замминистру энергетики РФ Павлу Сорокину, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор РГО Роман Самсонов.

"Когда началось обострение на рынке, связанное со сделкой ОПЕК+, мы, естественно, высказывали свои предложения, обсуждение было довольно активное среди экспертов. Я являюсь руководителем рабочей группы по разведке, добыче и сервису экспертного совета по технологическому развитию нефтегазовой отрасли Минэнерго РФ, которым как раз командует Сорокин", - сказал Самсонов.

Он добавил, что замминистра прислал официальный запрос в РГО на имя его руководителя Павла Завального, в котором отметил, что что эта тема действительно актуальная, попросил изучить ее "и дать свои предложения желательно в короткие сроки".

Как сообщили "Интерфаксу" в РГО, президент Общества, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный по итогам обсуждения направил письмо господину Сорокину с соответствующими технико-экономическими предложениями.

"Пандемия коронавируса и введенные по всему миру жесткие карантинные меры привели к обвальному снижению мирового спроса на нефть и падению нефтяных цен в первом полугодии 2020 года. В этих условиях резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности, США и Саудовская Аравия", - говорится в сообщении РГО.

Россия отстала в развитии систем хранения нефти - эксперты

По оценкам экспертов Общества, которые проанализировали перспективы развития систем стратегического хранения нефти на базе доступной информации из открытых источников, Россия на сегодня отстала в развитии таких систем от многих стран-импортеров и экспортеров нефти, при том, что национальная система подземного хранения газа в РФ развита очень хорошо.

Создание аналогичной системы хранения нефти и нефтепродуктов является не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным и прибыльным бизнесом, который играет все большую роль в регулировании и балансировке мирового нефтяного рынка. В связи с этим, по мнению экспертов РГО, было бы целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи в РФ.

С учетом имеющихся в России опыта и технологий создания подземных хранилищ нефти в кавернах каменной соли, именно такой подход мог бы использоваться при реализации долгосрочного плана создания и развития нефтехранилищ. Он также является достаточно эффективным с экономической точки зрения, считают в РГО.

Проблема создания хранилищ нефти кроется в регулярной сфере

Как заявил "Интерфаксу" Самсонов, "на создание таких хранилищ с нуля потребуется 10-12 лет, это долго". "Кроме того, всегда бытовало мнение, что это дорогое удовольствие, и, конечно, неоднократно эту тему раньше поднимали, но ее откладывали. Мы изучили, в чем, собственно, проблема, и пришли к выводу, что дело в регуляторной сфере. Не было такой государственной задачи о создании таких стратегических хранилищ", - сказал исполнительный директор РГО.

"Почему? Потому что, допустим, компания "Кекстон", которая занимается созданием, развитием соляного производства, намывает такие хранилища и не задумывается, что это можно использовать в качестве вот хранения этой нефти и нефтепродуктов", - продолжил он.

По словам исполнительного директора РГО, кроме соляных каверн можно использовать истощенные нефтегазовые месторождения, которые уже не используются. "Их тоже надо найти и проанализировать, но мы это не можем сделать, потому что нужно привлечь к исследованию недропользователей. Если делать это государственной программой и уйти от бюрократических препон, мы считаем, что можно создать хранилища нефти и нефтепродуктов в срок 3-5 лет на базе существующих объектов", - заметил он.

РГО считает необходимым создать резерв в объеме 10-20% от текущей годовой добычи (561 млн т в 2019 году - ИФ), но для более детального ответа на этот вопрос нужно исследование с участием компаний-недропользователей.

Никто точно не знает объема возможных хранилищ

В настоящее время, заметил Самсонов, никто точно не знает объема возможных хранилищ. Основные объемы - у "Транснефти". Это порядка 20-30 млн тонн. Из них 85% - для хранения нефти, остальное - для нефтепродуктов. А нужно порядка 50 млн т (не менее 10% от годовой добычи), отметил он.

"Компании-недропользователи, неважно, государственного участия или независимые, могут принимать участие в таких проектах как операторы или пользователи. Система хранения же должна быть государственной. Поддержание топливно-энергетического баланса, уровня добычи - это задача государства, в том числе на рынке. При этом частные компании получают возможность маневра на рынке, маневра с поставками, маневра с доставкой на заводы, это огромный комплекс возможностей", - считает исполнительный директор РГО.

"РГО обратилось к крупнейшим компаниям нефтегазового комплекса - членам нашего общества, с предложением принять участие в комплексном исследовании проблемы и рассчитывает на поддержку министерства энергетики в изучении перспектив создания систем хранения нефти в России", - заявил Завальный.

В пресс-службе Минэнерго "Интерфаксу" заявили, что вопрос "находится в проработке".