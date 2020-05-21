Фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 достиг максимума с начала марта

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом, при этом индикатор S&P 500 закрылся на максимальной отметке с начала марта.

Поддержку рынку оказали акции технологических компаний, которые существенно выросли в ходе торгов. Также инвесторов воодушевили квартальные результаты ритейлеров.

Рынок надеется на восстановление экономики на фоне постепенного снятия ограничений властями штатов.

"Следующие три-шесть недель, вероятно, будут важными для финансовых рынков, поскольку большинство штатов начинают в разной степени возобновлять экономическую активность", - говорит старший стратег Wells Fargo Investment Institute на мировых рынках Скотт Рен, которого цитирует CNBC.

В то же время "мы продолжаем считать, что потребительские расходы могут восстанавливаться медленнее, чем рынок, похоже, сейчас ожидает", отметил он.

Индексы завершили торги ниже сессионных пиков в связи с новостями о том, что Сенат США одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.

Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB).

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса.

"Какой-то сумасшедший в Китае только что опубликовал заявление, обвинив всех кроме Китая в вирусе, который на данный момент привел к гибели сотен тысяч людей", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

Акции технологических гигантов уверенно выросли в среду: цена бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) увеличилась на 6%, акции Amazon.com Inc. подорожали примерно на 2%, достигнув рекордного максимума.

Цена акций биотехнологической компании Moderna Inc. выросла на 2,5%. По итогам предыдущих торгов капитализация компании сократилась на 10,4% после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению ее сообщения о результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса.

Акции Target Corp. подешевели на 2,9%. Компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, сократила чистую прибыль, но увеличила выручку и сопоставимые продажи в первом квартале 2020 финансового года.

Цена бумаг Lowe's Cos. выросла на 0,1%. Владелец второй по величине сети магазинов товаров для дома в США увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Акции Royal Caribbean Cruises Ltd. подешевели на 3,4%. Американская круизная компания по итогам первого квартала получила чистый убыток на фоне приостановки всех круизов в условиях пандемии.

Бумаги Harley-Davidson Inc. прибавили 4,2%. Крупнейший производитель мотоциклов в США на этой неделе возобновляет работу заводов в условиях сниженного объема производства, при этом компания ограничит ассортимент мотоциклов, поставляемых дилерам.

Капитализация Johnson & Johnson уменьшилась на 0,9%. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров перестанет продавать в США и Канаде детскую присыпку на основе талька, которая стала причиной многочисленных судебных исков к компании.

Котировки акций Halliburton Co. выросли на 7,2%. Вторая по величине нефтесервисная компания мира и крупнейший в США поставщик оборудования для нефтяной отрасли сократила размер квартальных дивидендов на 75%.

Акции McKesson Corp. подорожали на 1,2%. Прибыль и выручка дистрибьютора лекарств превзошли ожидания экспертов, тогда как годовой прогноз оказался слабее ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 369,04 пункта (1,52%) - до 24575,9 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 48,67 пункта (1,67%) и составил 2971,61 пункта, достигнув максимальной отметки с 6 марта, согласно данным Dow Jones Market Data.

Nasdaq Composite вырос на 190,67 пункта (2,08%) - до 9375,78 пункта.