Рынок акций РФ в четверг просел после ралли с начала недели

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел вместе с внешними фондовыми площадками на опасениях эскалации конфликта США-Китай, игроки фиксировали прибыль после ралли с начала недели; откат сглаживался дальнейшим ростом цен на нефть.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2718,67 пункта (-1,9%, утром индекс поднимался к 2795 пунктам), индекс РТС - 1206,28 пункта (-1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,7%.

Доллар просел до 71 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели рублевые акции "Татнефти" (-4,7% и -3,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-4,4% и -2,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-4,1%), "Роснефти" (-3,5%), "ЛУКОЙЛа" (-3%), АФК "Система" (-2,5%), "Северстали" (-2,4%), "РусГидро" (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,9%), "Яндекса" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,3%).

Акции "Газпрома" просели на 1%, сократив часть потерь под закрытие торгов после известий, что совет директоров концерна в заочной форме одобрил рекомендацию правления выплатить дивиденды за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию. Это несколько ниже, чем компания выплатила по итогам 2018 года - 16,61 рубля. Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля.

Выросли акции "Россетей" (+0,7% и +0,2% "префы"), "префы" "Мечела" (+1,9%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, после двух дней бурного роста (в понедельник и среду) на российский рынок в четверг пришла волна фиксации прибыли. Внешний фон также не способствует дальнейшему росту. Статистика по Европе остается слабой, а США готовы устроить очередную конфронтацию с Китаем по поводу доступности американского финансового рынка для китайских компаний. Наиболее сильные распродажи наблюдались в бумагах, которые показали рост в последние дни. В лидирующей группе оказались бумаги "М.Видео" и "Сафмар финансовые инвестиции", которые ранее были существенно перепроданы. Также стоит отметить интерес покупателей к привилегированным акциям "Ленэнерго" и "Россетей", что может быть связано с дивидендными надеждами. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) (+0,3%) сообщила о снижении выручки на 33% в первом квартале. "Акрон" (-0,1%) отчитался о чистом убытке в размере $153 млн за первый квартал при снижении выручки на 5%.

Рубль продолжил укрепление на фоне усиления ожиданий снижения ставки ЦБ РФ. "Мы видим запас для дальнейшего снижения", - заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках онлайн-форума. Он отметил, что впервые во время кризиса ЦБ РФ имеет возможность не только не повышать ставку, но даже ее снижать. Соответственно, все заявления представителей регулятора указывают на смягчение ДКП в рамках июньского заседания. Остается лишь загадкой его размер, но рынок закладывается сразу на 100 базисных пунктов, отмечает аналитик.

Нефть

Тем временем, нефть Brent в четверг поднималась вплотную к $37 за баррель, но затем откатилась к $36 за баррель. Накануне котировки не смогли сходу преодолеть отметку $36,4 за баррель, но могут это сделать в спокойный торговый день. В России производство бензина на неделе до 19 мая выросло на 8,3%, а продажи его для АЗС - на 14%. Если же говорить о поставках, то Reuters отмечает падение экспорта стран ОПЕК+ на 6 млн б/с, что говорит о довольно активном начале сокращения производства. Закрытие дня по Brent выше $36,4 за баррель даст сигнал на дальнейший рост до $40 и выше, полагает аналитик.

На фондовых площадках настроение инвесторам испортили очередные твиты президента США Дональда Трампа, который обвинил Китай в масштабной дезинформации, а также в поддержке кандидата в президенты Джо Байдена. Экономика США еще не выбралась из COVID-19 шока, но администрация Трампа уже готова пойти на новую конфронтацию с Китаем. В Пекине пока хранят молчание. Однако рынки уже закладывают потенциал негативных новостей, считает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, торговля в четверг проходила при повышенных объемах операций. Среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, лучше рынка выглядели акции "РусАла". В лидерах по темпам отката выступил ряд бумаг сырьевых компаний ("Татнефть", "Роснефть", "НОВАТЭК"), несмотря на рост нефти.

На основных мировых фондовых площадках наблюдается преимущественно снижение. Усиление критической риторики администрации Трампа в отношении роли Китая и ВОЗ в распространении пандемии повышает шансы на усиление рисков конфронтации США-КНР. Усилению этого фактора способствуют новые пошлины Китая в отношении ряда товаров из Австралии на фоне заявлений о расследовании распространения пандемии. Статистика ВОЗ не добавляет оптимизма, а возможности второй волны пандемии, о которой предупреждают специалисты организации, только добавляют масла в огонь, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Полиметалла" и "Полюса" в четверг продолжили нисходящую коррекцию вслед за ценами на золото и серебро.

Торги в США начались снижением трех основных индексов, инвесторы оценивали усиление напряженности между США и Китаем после очередных обвинений Трампа в адрес КНР, связанных с распространением вируса. Состояние рынка труда США остается крайне слабым, но в некотором роде стабилизировалось. Предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг страны в мае выросли и превысили прогнозы, но оставались существенно ниже 50 пунктов.

Биржи Европы также находились в коррекционной фазе после роста ранее на неделе. Предварительный комбинированный индекс деловой активности еврозоны в мае вырос с 13,6 до 30,5 пункта (ожидалось 25 пунктов), но до отметки 50 пунктов (пробой которой указал бы на расширение) ему все еще далеко.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг обновили очередные максимумы с начала марта (2794 и 1243 пунктов), от которых отступили вниз. С технической точки зрения на рынке формируется все больше предпосылок для развития нисходящей коррекции, так как недалеко от достигнутых пиков расположены важные сопротивления - средние полосы Боллинджера недельных графиков.

Американский S&P 500 так же, как и индексы РФ, подошел к важному среднесрочному сопротивлению (2955 пунктов). В пятницу не ожидается публикации большого числа макроэкономических данных, и значит, инвесторы будут уделять повышенное внимание другим новостям. В частности, в КНР пройдет первый день сессии Всекитайского собрания народных представителей, на котором должны быть, в частности, скорректированы цели по экономическому росту страны. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2650-2750 пунктов, считает Кожухова.

В США индексы в среду выросли на 1,5-2,1%, индекс S&P 500 обновил максимум с начала марта на надеждах на восстановление экономики на фоне постепенного снятия ограничений властями штатов.

Сенат одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США. Ранее Трамп раскритиковал Китай в связи с ситуацией, касающейся пандемии коронавируса. По его словам, причиной "массового убийства по всему миру" стала "некомпетентность Китая".

В Азии в четверг наметилась нисходящая коррекция после ралли (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng - 0,6%), снизились Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,9-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 потерял 0,7% и опустился к 2950 пунктам).

В США вышла статистика Минтруда, оказавшаяся чуть хуже ожиданий: число первичных заявок по безработице на прошлой неделе составило 2,438 млн, тогда как эксперты ожидали 2,4 млн. Кроме того, индекс деловой активности Филадельфии в мае вырос до минус 43,1 пункта при прогнозах роста до минус 40 пунктов с апрельского уровня минус 56,6 пункта.

Нефть к вечеру в четверг растеряла большую часть роста после обновления 10-недельных максимумов на фоне снижения запасов в США по итогам второй недели подряд; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $36,07 за баррель (+0,9% и +3,2% накануне), июльская цена WTI - $33,7 за баррель (+0,6% и +4,8% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1-2,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 5,6 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции "Мостотреста" (-6,1%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-4,6%), ПАО "Европейская электротехника" (-4,1%), ОАО "GTL" (-3,6%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+36,8%), ПАО "Уралкуз" (+6,6%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+6,5%), ГДР Etalon Group (+3,6%), акции "М.Видео" (+3,4%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+3,1%), "префы" "Ленэнерго" (+2%).

Чистая прибыль "МРСК Северо-Запада" (+0,8%) по МСФО в первом квартале снизилась на 16,7% и составила 927 млрд рублей. Выручка за три месяца 2020 года составила 12,007 млрд рублей, сократившись на 2,1%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,061 млрд рублей (из них 15,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 17,572 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").