В "РЖД" заявили о готовности обсудить с "Роснефтью" тарифные преференции

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" готово договариваться с "Роснефтью" о предоставлении новых тарифных преференций под дополнительные объемы грузов, которые нефтяная компания могла бы предъявить железнодорожной монополии для транспортировки.

"Нужно все внимательно взвесить - нужно ли нам возвращаться назад. В нашем понимании лучше искать варианты действия - нарастить объемы перевозок уже в нынешней ситуации", - заявил на брифинге замглавы РЖД Алексей Шило, комментируя инициативы Игоря Сечина о снижении железнодорожных тарифов на транспортировку нефти до уровня 2008 года в условиях падения цен на этот вид груза (примерно в 2,5 раза).

Он подчеркнул, что в 2008 году ситуация была совершенно другая. "Нефтеналив составлял 44% во всех перевозках топливно-энергетических грузов, уголь - 56%. По четырем месяцам 2020 года 39% - это нефтепродукты и 61% - уголь. То есть перекрестное субсидирование в рамках тарифного руководства сегодня уже работает не в нашу пользу. Если мы сегодня еще будем снижать (нефтяные - ИФ) тарифы, то в принципе разбалансируем ситуацию, чего бы нам не хотелось", - заявил заместитель генерального директора "Российских железных дорог".

Шило подчеркнул, что в 2008 году еще не было унификации тарифов на перевозки нефтяных грузов, тариф на экспорт был гораздо выше. Унификация была проведена в 2017 году, перевозочные ставки на нефть повышены при одновременном их снижении по ряду нефтепродуктов.

"Если мы говорим, что тарифы должны быть на уровне 2008 года, то тогда, наверное, нам нужно подумать, чтобы и другие условия тоже привести в соответствие. (...) И, может быть, это было бы не так интересно для нефтяных компаний", - отметил он.

"Следующий момент. Надо посмотреть, как налоговая система изменилась. У нас достаточно много дополнительных выплат по налогам сейчас добавилось. Если и возвращаться в 2008 год по тарифам, тогда, наверное, нужно возвращаться и по налогам", - сказал Шило.

Кроме того, замглавы РЖД напомнил, что с 2010 года затраты компании на акцизы в цене топлива выросли в семь раз с 2010 года. "То есть, ключевой посыл здесь такой: конечно, можно рассматривать любые предложения, но (они - ИФ) должны учитывать интересы всех сторон. И это тогда приводит в соответствие и остальные "неизвестные" в этом "уравнении", - заявил топ-менеджер.

При этом он подчеркнул, что "Российские железные дороги" уже предоставляют "достаточно много тарифных преференций" для нефтяных компаний РФ. "Для "Роснефти" порядка 40% всех объемов (нефтяных компаний - ИФ), перевозятся уже с предоставлением тарифных скидок со стороны РЖД", - уточнил Шило. "Мы хотим наращивать эти объемы перевозок. Отслеживаем ситуацию и готовы и дальше применять гибкую тарифную политику", - отметил замглавы монополии.