Выплаты членам правления Роснефти в I кв. снизились на 43%

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Общая сумма выплат членам правления "Роснефти" за первый квартал 2020 года составила 376,2 млн руб., следует из отчета компании.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года выплаты снизились на 43%, по сравнению с предыдущим кварталом - на 34%.

При этом премии снизились с 289,9 млн руб. в первом квартале 2019 года до 5,9 млн руб. в текущем году. "Премии в 2019 году включают в себя разовые премии по результатам реализации значимых проектов, в случае награждения корпоративными наградами, а также по итогам работы за 2018 год", - пояснила компания.

В правление компании входит 11 человек.