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Прокуроры проверят законность очередей из грузовиков на границе Приморья с Китаем

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку соблюдения закона в пункте пропуска Пограничный на границе Приморья и Китая, после публикаций в СМИ о том, что там скопились сотни грузовиков, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Пандемия коронавируса

Прокурор в пятницу посетил КПП, поговорил с водителями, принял от них жалобы, проверил работу работу пунктов пропуска и действующих в них органов государственного контроля.

"В целях соблюдения прав граждан организовано взаимодействие с органами местного самоуправления, таможенными и правоохранительными органами, - говорится в пресс-релизе. - Ситуация находится на контроле".

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) на утро пятницы, перед пунктом пропуска Пограничный выезда в КНР ждут 292 грузовика, за прошедшие сутки было оформлено 30 машин.

19 мая правительство Приморья решило на десять дней запретить проезд грузовиков к приграничным пунктам пропуска, чтобы разгрузить очередь и не допустить осложнения санитарной обстановки перед пунктами пропуска. Также власти пообещали усилить контроль за большегрузным транспортом, чтобы не создавать затора на границе с Китаем.

Тем не менее, пока очередь не уменьшается. По данным ДВТУ на пятницу, перед пунктами пропуска Пограничный, Краскино, Полтавка скопилось 645 грузовиков, еще во вторник их было порядка 540.

Очереди скапливаются, так как власти провинций Хэйлунцзян и Цзилинь ввели дополнительные ограничения на въезд грузовиков через границу из-за осложнения ситуации по коронавирусу.

Хэйлунцзян Цзилинь Приморье Китай ДВТП коронавирус

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