Набиуллина констатировала исчерпание эффекта ослабления рубля на инфляцию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Эффект ослабления рубля на инфляцию в России, по-видимому, исчерпан, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"По-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция в последние две недели была стабильной, чуть выше 3%", - сказала Набиуллина.

По ее словам, отчасти этому способствует и заметное укрепление обменного курса рубля в последние недели на фоне восстановления цен на нефть.

"По данным телефонного опроса по инфляционным ожиданиям, респонденты реже стали говорить о высоком темпе росте цен в ближайшие месяцы, однако все еще считают, что инфляция будет выше, чем в начале года", - сообщила глава ЦБ.

Она отметила, что для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления необходимо дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление.

"И по мере выхода из базы расчета очень низких месячных значений лета-осени прошлого года годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Тем не менее, можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз", - сказала Набиуллина.