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Brent подорожала до $36,23 за баррель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник утром на новостях о постепенной отмене карантинных ограничений в разных странах мира и на сигнала о том, что Россия сокращает добычу до уровня, прописанного в условиях сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Экономический кризис

К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,7 (1,97%), до $36,23 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,4 (1,1%).

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,14 (3,43%) - до $34,39 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В пятницу цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах - снимается все больше и больше ограничений.

"Импульс к открытию экономик, который мы наблюдаем, очень позитивен для роста спроса", - цитирует Dow Jones аналитика CMC Markets Майкла МаКарти.

Тем временем, данные, с которыми ознакомился "Интерфакс" в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

Brent WTI Китай США ОПЕК Индия Япония коронавирус

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