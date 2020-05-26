Накопительные пенсии 80 тыс. россиян будут увеличены с 1 августа на 9%

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Накопительные пенсии 80 тыс. россиян на этапе пожизненной выплаты в 2020 году будут повышены на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР).

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время равен 956 рублям в месяц. Такой коэффициент повышения определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Перерасчет пройдет с 1 августа, заявлений для этого гражданам подавать не нужно.

Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%. Сейчас средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии равен 1705 рублей в месяц.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей - на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.