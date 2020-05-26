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Накопительные пенсии 80 тыс. россиян будут увеличены с 1 августа на 9%

Накопительные пенсии 80 тыс. россиян будут увеличены с 1 августа на 9%
Фото: Анна Майорова/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Накопительные пенсии 80 тыс. россиян на этапе пожизненной выплаты в 2020 году будут повышены на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР).

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время равен 956 рублям в месяц. Такой коэффициент повышения определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Перерасчет пройдет с 1 августа, заявлений для этого гражданам подавать не нужно.

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Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%. Сейчас средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии равен 1705 рублей в месяц.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей - на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам - с 55 лет, мужчинам - с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

Накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата

Накопительная пенсия - это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из ожидаемого периода выплаты с 2020 года - 258 месяцев.

Продолжительность срочной пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Она выплачивается при возникновении права на пенсию по старости лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках программы государственного формирования пенсионных накоплений, в том числе взносов работодателя, взносов государства на софинансирование и дохода от их инвестирования, а также за счет средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии, и дохода от их инвестирования.

Согласно законодательству, повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год.

ПФР

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