Карантин создал в России новую категорию онлайн-покупателей

Это люди от 55 лет и старше, которые впервые попробовали что-нибудь купить через интернет

Фото: Иван Новиков/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В период самоизоляции в России образовалась новая категория онлайн-покупателей - люди в возрасте старше 55 лет, заявила основатель и гендиректор онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Она сказала это в ходе видеоконференции с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Топ-менеджер предполагает, что эти покупатели и после карантина будут периодически пользоваться интернет-магазинами, хотя и в торговые центры тоже будут ходить.

После отмены режима самоизоляции глава Wildberries ожидает спад покупок, перехода к менее дорогим товарам и более разумному потреблению.

"Какое-то время будет все просто более осторожно: будет меньше спонтанных что ли покупок, более взвешенный будет подход. Но потом, наверное, если все хорошо будет, наверное, вернется все", - предположила Бакальчук

По ее словам, Wildberries начала готовиться к пандемии в феврале, понимая, что рано или поздно коронавирус придет и в Россию. Со введением карантина у компании проблем не было, поскольку она в течение полутора лет тестировала работу дистанционного офиса. Рост заявок с началом нерабочих дней заставил ритейлера за 2-3 часа поменять систему работы.

"Следующие 2-3 недели были самыми тяжелыми для нас. Потому что в принципе наложилось и то, что люди стали более нервными, и проблемы у нас были, потому что мы все поменяли. Но, тем не менее, спустя 2-3 недели у нас все восстановилось, все сроки по заказам опять 98-99% довозок", - сказала Бакальчук.

Он считает, что Wildberries прошла этот период лучше остальных, так как у конкурентов было много проблем с логистикой.

"Кризис (апреля 2020 года. - ИФ.) был лучше, чем 2013-2014 год, потому что все-таки это была искусственная вещь и понимаешь, куда тебе двигаться, что делать", - добавила Бакальчук.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Компания работает в семи странах: России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В I квартале оборот Wildberries вырос вдвое (на 95%) по сравнению с показателем за I квартал 2019 года, до 75,3 млрд рублей. Ассортимент площадки насчитывает более 3,7 млн товарных наименований от 35 000 российских и зарубежных брендов (это одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и другое). В собственной сети пунктов выдачи заказов Wildberries больше 7000 точек.