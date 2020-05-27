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Председатель ЕЦБ спрогнозировала падение ВВП еврозоны на 8-12% в 2020 году

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в 2020 году из-за пандемии, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на мероприятии Европарламента для молодежи.

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По ее словам, "внезапная остановка экономической активности" спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года. Кризис будет беспрецедентным для мирного времени по размеру ущерба, который он нанесет, считает она.

Ранее ЕЦБ рассматривал три сценария прогноза развития экономики в 2020 году: "мягкий", согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "средний", предусматривающий спад ВВП на 8%, и "жесткий", в случае реализации которого ВВП еврозоны упадет на 12%.

Мягкий сценарий, по оценке Лагард, уже устарел. Экономика еврозоны, скорее всего, завершит год "где-то между "средним" и "жестким" сценарием", полагает она.

Она напомнила, что экономика блока сократилась на 4-5% после финансового кризиса более десяти лет назад, отметив, что спад ВВП сейчас, "вероятно, будет вдвое больше".

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Кристин Лагард ЕЦБ еврозона коронавирус

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