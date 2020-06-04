ЕЦБ спрогнозировал сокращение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания в четверг. В 2021 году объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5,2%, в 2022 году - на 3,3%.

Мартовские прогнозы Центробанка предусматривали рост экономики еврозоны в 2020-2022 гг. соответственно на 0,8, 1,3% и 1,4%.

Инфляция в еврозоне, согласно июньским прогнозам ЕЦБ, в 2020 году составит 0,3%, в 2021 году - 0,8%, в 2022 году - 1,3%.

Мартовские прогнозы предусматривали инфляцию в 2020-2022 гг. соответственно на уровне 1,1%, 1,4% и 1,6%.

Лагард отметила, что экономика еврозоны столкнулась с беспрецедентным спадом в результате пандеми.

"Тяжелые потери рабочих мест, снижение доходов и исключительно высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономики привели к падению потребительских расходов и инвестиций", - заявила она.

По словам Лагард, последние опросы и различные индикаторы указывают на некоторое оживление экономической активности в еврозоне на фоне постепенного смягчения ограничений, однако улучшение этих индикаторов является слабым в сравнении со скоростью их недавнего падения.

Макроэкономические прогнозы ЕЦБ говорят о беспрецедентных темпах снижения ВВП еврозоны во втором квартале и старте увеличения экономической активности со второго полугодия.