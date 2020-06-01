ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей по новой госпрограмме поддержки занятости

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости.

В начале первого дня работы уже подписаны соглашения на сумму порядка 4 млрд рублей. Среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, - обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды FINN FLARE, отель AKYAN St.Petersburg и другие.

По этой программе клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. Если они сохраанят не меньше 90% штата, государство погасит 100% ихзадолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более - будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.