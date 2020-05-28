Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня

Временный запрет на импорт топлива в Россию вступит в силу со 2 июня
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила, что временный запрет на импорт топлива в РФ вступит в силу 2 июня. Ранее об этом свидетельствовали подсчеты "Интерфакса".

В РоссииПравительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октябряПравительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октябряЧитать подробнее

Речь идет о постановлении правительства РФ от 22 мая №732. Запрет на импорт нефтепродуктов вводится в России впервые. Это беспрецедентное решение принято для поддержки отечественных переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Причина премиальности российского рынка топлива - в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей. Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.

Минэнерго РФ подчеркивало, что запрет на импорт нефтепродуктов призван не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ на фоне резкого снижения спроса на топливо.

Запрет импорта нефтепродуктов действует до 1 октября, распространяется на бензины, дизтопливо, судовое топливо, газойли. Указанный запрет не распространяется, в частности, на топливо, перемещаемое транзитом через РФ или перевозимое физическими лицами для личного пользования. Но ведомства в случае необходимости до 15 июня могут изменить срок действия запрета на импорт нефтепродуктов в РФ.

ФТС России

Новости по теме

Новости

ЕГЭ в этом году пройдет без "базовой" математики

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Кудрин предложил вернуться к вопросу о раскрытии доходов топ-менеджмента госкомпаний

Главред "Медиазоны" и два журналиста "Эха Москвы" задержаны в Москве за пикеты

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки

В Госдуме задумались о лишении иностранных СМИ аккредитации за фейки
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ решил тестировать новорожденных на коронавирус

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Бренд Datsun уходит с российского авторынка
Обвинения против главы Россельхознадзора

Россельхознадзор будет судиться за клевету на своего руководителя

Обвинения против главы Россельхознадзора

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки
Обвинения против главы Россельхознадзора

В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');