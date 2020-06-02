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Дивиденды ВТБ за 2019 год будут зависеть от норматива достаточности капитала на 30 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Определяющим фактором при распределении чистой прибыли ВТБ за 2019 год станет фактический уровень норматива общей достаточности капитала по состоянию на 30 июня 2020 года и прогнозные ожидания этого показателя с учетом регулятивных изменений, заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе онлайн-конференции.

"В принципе я могу назвать основной фактор, который будет влиять на размер выплаты дивидендов группы ВТБ по итогам 2019 года. Это не показатели прибыльности по МСФО и РСБУ, а по сути, самый важный фактор - достаточность капитала", - сказал он.

Пьянов напомнил, что по закону банки могут распределять чистую прибыль на дивиденды, если это не приведет к нарушению надбавок, установленных ЦБ. В частности, для ВТБ определяющим является групповой норматив общей достаточности капитала Н20, который рассчитывается ежеквартально и с учетом всех надбавок, в том числе за системную значимость, должен составлять не менее 11,5%. По итогам первого квартала норматив Н20 ВТБ составил 12%.

"По сути, реальное значение норматива на 30 июня плюс прогноз с учетом всех пруденциальных изменений и будет определять рекомендацию менеджмента по итогам 2019 года. Для того, чтобы нам выйти на ГОСА в сентябре, нужно с учетом всех директив в августе определиться с дивидендами. Определяющим фактором будет как фактическое значение норматива Н20 на 30 июня, так и прогнозное - по итогам третьего и четвертого кварталов с учетом всех регуляторных изменений", - сказал Пьянов.

ВТБ

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