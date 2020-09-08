Мишустин разрешил льготный лизинг оборудования для легкой промышленности

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия легкой промышленности смогут получить скидку до 50% цены оборудования, полученного по договору лизинга, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина.

Это мера господдержки для компаний, которые реализуют инвестиционный проект, направленный на модернизацию производства. Проект должен стоить не меньше 50 млн рублей, а договор о лизинге заключаться минимум на два года.

Максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, ограничен 200 млн рублей.

Рассчитывать на компенсацию смогут российские организации, у которых нет долгов по налогам и страховым взносам, а также которые не проходят процедуру ликвидации или банкротства.

В августе на развитие легкой промышленности правительство выделило 1 млрд рублей. Из этой суммы на стимулирование спроса и скидки по договорам лизинга планируется направить 304 млн рублей.

Как ожидается, решение поддержит предприятия легкой промышленности, ускорит их техническое перевооружение и поможет нарастить объемы производства.