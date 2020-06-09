В мурманском МЧС отказались считать паводок основной версией обрушения моста

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В управлении МЧС Мурманской области отказались рассматривать паводок в качестве основной версии обрушения 1 июня железнодорожного моста между станциями Выходной и Кола.

Как сообщает пресс-служба управления, "начали появляться новости о том, что в экстренном ведомстве назвали причину обрушения железнодорожного моста на перегоне станций Кола - Выходной".

"Однако вышеуказанная информация не является официальной версией случившегося. Заключение будет дано только после того, как будут завершены все необходимые проверки и следственные действия", - говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что в момент обрушения моста уровень воды составил 330 см. При этом неблагоприятным явлением для этого участка реки Кола является 330 см, опасным явлением - 370 см.

"Это не позволяет делать выводы о том, что именно паводок послужил причиной происшествия", - сообщают в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как сообщалось, 7 июня управление МЧС Мурманской области опубликовало на сайте ведомства сообщение, в котором говорилось, что причиной обрушения моста под Мурманском стал паводок.

"Разрушительные паводки стали причиной аварии на железнодорожном мосту на перегоне станций Кола - Выходной. Пострадавшая от интенсивных потоков воды опора не выдержала, и 1 июня надводная часть моста обрушилась. На данном участке железной дороги был установлен режим ЧС", - говорилось в сообщении.

В настоящее время эта информация на сайте отредактирована, абзац про паводок и обрушение моста удален.

5 июня губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что нет оснований считать паводок причиной обрушения железнодорожного моста под Мурманском и причину установит экспертиза.

"Опасный уровень воды для этого моста, этого русла реки на этой территории - 400 см. А в момент, когда произошло разрушение моста и трещины опор, было 330 см. Поэтому никаких оснований ни у кого из нас для того, чтобы говорить, что мост был разрушен в результате паводка, не имеется", - сказал Чибис журналистам.

Мост обрушился 1 июня. До этого были выявлены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла запрещена. Предполагается создать обход места ЧП за счет нового участка в рамках курируемого Минтрансом проекта по строительству ветки на порт Лавна (находится на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива).

Региональные власти и руководство ОАО "РЖД" ожидают запуск этой логистической схемы к 23 июня. Параметры движения оцениваются монополией в 16 пар поездов в сутки с учетом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.