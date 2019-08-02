Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании с Promsvyaz Capital 3 млрд рублей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Промсвязьбанка к Promsvyaz Capital B.V., подконтрольной бывшим бенефициарам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, о взыскании 3,1 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

В решении суда, оглашенном на заседании, говорится, что в данную сумму вошли 2,84 млрд рублей номинальной стоимости облигаций и примерно 211 млн рублей купонного дохода.

Третье лицо - АО "ПромСвязьКапитал" в лице конкурсного управляющего Рафаэля Сайдашева.

Представитель банка заявил на прошлом заседании, что банк 26 июня 2018 года направил Promsvyaz Capital B.V. уведомление об акцепте в связи с досрочным погашением облигаций АО "ПромСвязьКапитал". Ответчик требование не выполнил, в связи с чем банк обратился в суд. Банк требует выплатить 2,8 млрд рублей номинальной стоимости облигаций и около 211 млн рублей купонного дохода.

Представитель Promsvyaz Capital B.V. считает, что у него нет обязанности покупать ценные бумаги, так как банк пропустил предусмотренный законом срок для уведомления об акцепте.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей.

На базе Промсвязьбанка создается банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2019 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".