Правительство РФ увеличит втрое финансирование льготной сельской ипотеки

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - На программу сельской ипотеки из федерального бюджета будет дополнительно выделено 2 млрд рублей, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы - спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое - на "Сельскую ипотеку" будет выделено еще 2 миллиарда рублей", - отметила Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба.

Она добавила, что увеличение финансирования позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей. При этом объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. м.

В пресс-службе напомнили, что на программу в этом году уже выделен 1 млрд рублей, что позволило выдать около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тысяч семей. Площадь жилья, охваченного программой, достигает 1 млн кв. метров.

"Реализация такой "живой" меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии. Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства", - подчеркнула Абрамченко.

Программа сельской ипотеки действует в России с начала 2020 года. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых.

Как сообщалось, в программе принимают участие Россельхозбанк, Сбербанк , "Центр-Инвест", банк "Левобережный", "Ак Барс", Дальневосточный банк. Кроме того, Минсельхоз принял решение увеличить количество кредитных организаций для участия в проекте.