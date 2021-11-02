Финдиректором Qiwi станет экс-топ-менеджер "Русской рыбопромышленной компании"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Финансовым директором Qiwi с 8 ноября 2021 года будет назначен Алексей Мащенков, в прошлом занимавший пост заместителя гендиректора "Русской рыбопромышленной компании" (РРПК), сообщила Qiwi.

Мащенков будет отвечать за все вопросы, связанные с финансовой деятельностью Qiwi, инвестиции, стратегию, распределение капитала, а также слияния и поглощения.

Он примет на себя полномочия Елены Никоновой, временно исполняющей обязанности финансового директора группы, и будет подчиняться непосредственно генеральному директору Qiwi Андрею Протопопову. Никонова продолжит работать заместителем финдиректора по корпоративным финансам.

Мащенков окончил Санкт-Петербургский государственный университет, имеет степень магистра делового администрирования школы бизнеса Insead. Свою карьеру он начал в качестве консультанта в компаниях PricewaterhouseCoopers и Bain&Co, затем был финдиректором группы компаний "Русский стандарт", региональным менеджером Alpcot Capital Management, финдиректором Agrokultura группы Alpcot.

О поиске финансового директора Qiwi вновь объявила в марте 2021 года. Павел Корж, занимавший эту должность с декабря 2020 года, оставил ее 2 апреля 2021 года.

В прошлый раз Qiwi искала финдиректора в октябре 2019 года, когда этот пост покинул Владислав Пошморга, проработавший в группе всего несколько месяцев.

В феврале 2019 года стало известно, что пост CFO Qiwi покинет Александр Караваев. Он ушел из группы в середине мая 2019 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы около 15,5 млн виртуальных кошельков и более 100 тысяч терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.