Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:45Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 349 950+176 010

Аналитики спрогнозировали падение ВВП Новой Зеландии до 20% во II квартале

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ВВП Новой Зеландии в I квартале упал на 1,6% относительно IV квартала 2019 года и составил 310 млрд новозеландских долларов ($200 млрд), свидетельствуют данные официальной статистики. Эксперты полагают, что падение ВВП может достичь 20% в апреле-июне, пишет The Wall Street Journal.

Экономический кризис

В годовом измерении квартальный ВВП снизился на 0,2%, сокращение стало первым с третьего квартала 2009 года. Промышленное производство за этот период упало на 3%, строительная отрасль - на 5%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение ВВП на 1% в поквартальном выражении и рост на 0,3% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

"Результаты за квартал показали масштабное падение экономической активности, поскольку ограничения на поездки вступили в силу, и страна перешла к закрытию экономики", - говорится в сообщении статуправления, в котором также отмечается, что падение ВВП январе-марте было самым сильным за 29 лет.

Первый случай заболевания коронавирусом в Новой Зеландии был подтвержден 28 февраля. Затем количество обнаруженных случаев начало быстро расти, в результате чего правительство страны было вынуждено ввести одни из самых строгих в мире карантинные меры. В четвертом квартале 2019 года ВВП Новой Зеландии увеличился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Основной фондовый индекс страны NZX 50 снизился в четверг на 1%. Курс новозеландского доллара опускается на 0,2% относительно доллара США.

Новая Зеландия коронавирус

Новости по теме

Новости

Qiwi продаст проект "Совесть" Совкомбанку

Qiwi продаст проект "Совесть" Совкомбанку
Экономический кризис

Forbes узнал об обсуждении властями РФ идеи налога для богатых на фоне COVID-кризиса

Forbes узнал об обсуждении властями РФ идеи налога для богатых на фоне COVID-кризиса

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб "Газпромом"

ФАС приняла две жалобы на почти 100-миллиардную закупку труб "Газпромом"
Экономический кризис

Reuters узнал об обсуждении кабмином РФ докапитализации "Аэрофлота" на фоне кризиса

Reuters узнал об обсуждении кабмином РФ докапитализации "Аэрофлота" на фоне кризиса

Lufthansa предупредила об угрозе срыва плана спасения авиакомпании

Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений

Неизвестный ходатайствовал о консолидации 61% "Открытие холдинга"

Посол РФ опроверг слухи о прекращении поставок газа в Белоруссию

Новак предрек существенное снижение доли нефти в мировом энергобалансе

Новак предрек существенное снижение доли нефти в мировом энергобалансе

"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');