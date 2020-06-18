Аналитики спрогнозировали падение ВВП Новой Зеландии до 20% во II квартале

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ВВП Новой Зеландии в I квартале упал на 1,6% относительно IV квартала 2019 года и составил 310 млрд новозеландских долларов ($200 млрд), свидетельствуют данные официальной статистики. Эксперты полагают, что падение ВВП может достичь 20% в апреле-июне, пишет The Wall Street Journal.

В годовом измерении квартальный ВВП снизился на 0,2%, сокращение стало первым с третьего квартала 2009 года. Промышленное производство за этот период упало на 3%, строительная отрасль - на 5%.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение ВВП на 1% в поквартальном выражении и рост на 0,3% в годовом выражении, сообщает Trading Economics.

"Результаты за квартал показали масштабное падение экономической активности, поскольку ограничения на поездки вступили в силу, и страна перешла к закрытию экономики", - говорится в сообщении статуправления, в котором также отмечается, что падение ВВП январе-марте было самым сильным за 29 лет.

Первый случай заболевания коронавирусом в Новой Зеландии был подтвержден 28 февраля. Затем количество обнаруженных случаев начало быстро расти, в результате чего правительство страны было вынуждено ввести одни из самых строгих в мире карантинные меры. В четвертом квартале 2019 года ВВП Новой Зеландии увеличился на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев и на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Основной фондовый индекс страны NZX 50 снизился в четверг на 1%. Курс новозеландского доллара опускается на 0,2% относительно доллара США.