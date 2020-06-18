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Эпидемиолог заявил, что власти смогли взять под контроль вспышку COVID-19 в Пекине

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Китайские власти уже сумели взять под контроль вспышку коронавируса COVID-19 в Пекине, заявил в четверг главный эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Китая У Цзунью.

"Когда я говорю, что она под контролем, это не значит, что количество случаев (заболевания коронавирусом - ИФ) завтра или послезавтра сравняется с нолем", - уточнил эксперт, которого цитирует телеканал CNBC.

Он объяснил, что пик заболеваемости пришелся на 13 июня, и, хотя тенденция с выявлением новых случаев еще будет сохраняться некоторое время, количество фиксируемых случаев будет все уменьшаться, как это было в Пекине в январе - феврале этого года.

Ранее медицинские власти столицы Китая сообщили, что, начиная с 11 июня, в Пекине выявлено 158 инфицированных COVID-19. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади".

По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены в других регионах страны, в частности, в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка "Синьфади".

Власти столицы назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". В связи с этим в Пекине со вторника, 16 июня, действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Как сообщалось, со вторника введены масштабные ограничительные меры.

Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города автомашин такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.

В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.

Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Пекин У Цзунью Коронавирус

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