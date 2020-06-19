Набиуллина призвала не оценивать снижение ставки на 100 б.п. как новый стандарт ДКП

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Принятое на заседании совета директоров ЦБ РФ в пятницу решение о резком снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) не нужно рассматривать как переход к новому стандарту принятия решений в сфере денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию", - сказала она.

"Поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг как стандартный шаг. Все будет зависеть от обстоятельств. Но мы не рассматриваем это как переход к новому стандарту принятия решений", - пояснила глава ЦБ РФ.

Как сообщалось, совет директоров Банка России в пятницу снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 4,5%. Это самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 года.