Зампред ЦБ назвал текущие цены на нефть сбалансированными

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть сейчас сбалансированы, при отсутствии шоков в мировой экономике они примерно на этом уровне и останутся, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сказал это на онлайн-конференции "Ренессанс Капитала".

Заботкин напомнил, что ЦБ всегда консервативно подходил к прогнозам, в том числе по цене на нефть.

"Нижняя граница (в долгосрочном прогнозе по средней цене на нефть. - прим. ИФ.), по нашим прогнозам, $50-55 за баррель. Сейчас как раз в районе $50 торгуется нефть. Прогнозы готовились в апреле, соответственно, $45 - это по 2022 году, в том числе $50 у нас прогноз на четвертый квартал 2022 года в номинальном выражении", - добавил он.

По апрельскому прогнозу ЦБ, средняя цена на нефть в 2020 году ожидается на уровне $27 за баррель, в 2021 году - $35 за баррель, в 2022 году - $45 за баррель.