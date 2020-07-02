"Яндекс" внедрил функцию управления финансами в "Яндекс.Плюс" на базе платформы ВТБ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Яндекс" запустил возможность управления финансами в сервисе "Яндекс.Плюс" на базе технологий "ВТБ Капитал Инвестиции", говорится в сообщении компаний.

На этой неделе "Яндекс" привлек порядка $200 млн в рамках частного размещения в пользу "ВТБ Капитал". Компания стала миноритарным акционером интернет-компании, получив 4 млн 60 тыс. 913 новых акций класса "А" (около 1,4% капитала и 0,7% голосов).

Теперь пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открывать счета, обменивать валюту, а также инвестировать в акции и облигации на Московской и Санкт-Петербургской биржах.

Пользоваться сервисом могут клиенты любых банков, сама процедура открытия и пополнения счета будет дистанционной.

Ранее "Яндекс" объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком, в результате которого компания продаст блокпакет "Яндекс.Денег" госбанку.

С выходом из "Яндекс.Денег" интернет-компания получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Сейчас, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Яндекс" ожидает согласие Роспатента на регистрацию товарного знака "Яндекс.Инвестиции", который, по данным The Bell, может быть связан с совместным финтех-проектом интернет-компании и ВТБ.

Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский сообщал, что развитие финтех-направления находится на повестке дня. По его словам, компания рассматривает различные варианты, в том числе с помощью партнерств или приобретения активов.