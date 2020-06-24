МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку падения российской экономики в 2020 году - до 6,6% вместо 5,5%, прогнозировавшихся им в апреле. Мировую экономику, по его оценке, также ждет более серьезное снижение - на 4,9% вместо 3%. Такие данные приводятся в июньском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном МВФ в среду.

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.

Пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на мировую экономическую активность в первой половине 2020 года, чем предполагалось, и восстановление ожидается более постепенным, чем прогнозировалось ранее, отмечается в обзоре.

Так, восстановление мировой экономики в 2021 году МВФ ожидает более низкими темпами, чем оценивалось в апреле - 5,4% вместо 5,8%. Относительно российской экономики фонд демонстрирует больше оптимизма - рост составит 4,1%, на 0,6 п.п. выше апрельского прогноза. Прогноз Минэкономразвития и ЦБ на 2021 год - рост соответственно 3,2% и 2,8-4,8%.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году упадет на 3% (ранее ожидалось снижение на 1%), а в 2021 году вырастет на 5,9% (предыдущий прогноз - рост на 6,6%).

МВФ незначительно снизил прогноз роста экономики Китая в 2020 году - до 1% с 1,2%, в 2021 году ожидает ее рост на 8,2% (ранее прогнозировал 9,2%).

Оценка роста экономики Индии же существенно ухудшена. Если в апреле МВФ ожидал рост на 1,9%, теперь прогнозирует падение на 4,5%. Темпы роста ВВП в 2021 году понижены на 1,4 п.п. - до 6%.

Экономику Бразилии также ждет более глубокое падение - на 9,1% по сравнению с 5,3%, ожидавшимися в апреле. На 2021 год прогноз роста повышен до 3,6% с 2,9%.

Прогноз по ВВП развитых стран в 2020 году также ухудшен, снижение составит 8%, а не 6,1%. Рост в 2021 году будет на уровне 4,8% (предыдущий прогноз - 4,5%).

Такой же уровень падения экономики будет в 2020 году и в США (ухудшение прогноза на 2,1 п.п.). В 2021 году рост американской экономики составит 4,5% (4,7%).

Оценка снижения ВВП стран еврозоны ухудшена на текущий год на 2,7 п.п. до 10,2%. В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущая оценка - 4,7%).

Самое глубокое падение, по-прежнему, ожидается в Италии и в Испании - на 12,8%, рост в этих странах в следующем году будет 6%. Во Франции снижение составит 12,5%, рост в следующем году на 7,3%.

ВВП Великобритании упадет в 2020 году, по мнению фонда, на 10,2%, хотя раньше МВФ ожидал снижение на 6,5%, а в 2021 году вырастет на 6,3% (4%).

В Германии ожидается снижение экономики на 7,8%, в 2021 году рост на 6,3%.

Экономика Японии в текущем году снизится на 5,8% (предыдущая оценка - 5,2%), в 2021 году вырастет на 2,4% (3%).