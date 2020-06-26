"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация "Газпрома" достигла 4,63 трлн рублей, в результате чего компания поднялась на первое место в России по капитализации; с лидирующей позиции "Газпром" потеснил Сбербанк РФ, капитализация которого (с учетом привилегированных акций) составила 4,623 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена лидера в рейтинге по уровню рыночной капитализации произошла по причине того, что акции "Газпрома" ускорили рост на торгах Московской биржи в пятницу на новостях об утверждении акционерами дивидендов за 2019 год; бумаги газовой компании подорожали на 2,3%, до 195,27 рубля за штуку. Вместе с тем обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка к 12:35 по Москве находились в небольшом минусе, теряя 0,04-0,06% по отношению к закрытию четверга.

Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма дивидендов составит 360,784 млрд рублей, в том числе государство напрямую на пакет Росимущества (38,373%) получит 138,445 млрд рублей, еще 42,784 млрд рублей получат держатели контрольного госпакета - АО "Роснефтегаз" и АО "Росгазификация". Своего пика дивидендные выплаты "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию.

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам - 30 июля, другим акционерам - 20 августа.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал итоги собрания журналистам: "Дивиденды утверждены акционерами в объеме, который предлагало правление компании и поддержал совет директоров. Важно, что предложение выплачивать такие большие дивиденды было сделано на фоне сложной ситуации на энергетических рынках".