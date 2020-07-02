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Сбербанк обогнал "Газпром" и вернул лидерство по уровню рыночной капитализации

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация Сбербанка РФ (с учетом привилегированных акций) в ходе торгов в четверг достигла 4,663 трлн рублей, в результате чего банк вернул себе первое место в России по капитализации, утраченное в конце прошлой недели, когда с лидирующей позиции его потеснил "Газпром", капитализация которого 2 июля составила 4,625 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена лидера в рейтинге по уровню рыночной капитализации произошла по причине того, что акции Сбербанка ускорили рост на торгах "Московской биржи" на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала; ценные бумаги банка дорожают на 1,5-2%, в то время как рост котировок акций газовой компании составляет всего 0,8% по отношению к закрытию 30 июня.

Экономика"Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивиденды"Газпром" заплатит акционерам близкие к рекордным дивидендыЧитать подробнее

Ранее, 26 июня, "Газпрому" удалось опередить Сбербанк по уровню рыночной капитализации на новостях об утверждении на собрании акционеров дивидендов за прошлый год. Акционеры ПАО "Газпром" на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию, сообщила компания. Общая сумма дивидендов составит 360,784 млрд рублей, в том числе государство напрямую на пакет Росимущества (38,373%) получит 138,445 млрд рублей, еще 42,784 млрд рублей получат держатели контрольного госпакета - АО "Роснефтегаз" и АО "Росгазификация". Своего пика дивидендные выплаты "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию.

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра на 16 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и профучастникам - 30 июля, другим акционерам - 20 августа.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал итоги собрания журналистам: "Дивиденды утверждены акционерами в объеме, который предлагало правление компании и поддержал совет директоров. Важно, что предложение выплачивать такие большие дивиденды было сделано на фоне сложной ситуации на энергетических рынках".

Сбербанк Газпром

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