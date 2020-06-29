Банки попросят сохранить льготы по НДС для ПО

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Банки выступили против компенсации потерь бюджета от налогового маневра в IT отменой льгот по НДС для ПО, сообщает газета "Коммерсантъ" в понедельник.

По оценкам участников рынка, банки выступают крупнейшими потребителями "софта", и на них ляжет подорожание ПО. Банкиры просят сохранить льготы для них, так как их отмена может привести к задержке развития информатизации и подорожанию услуг. Как отмечает "Ъ", "банковские продукты не облагаются НДС, то есть речь идет о прямых расходах, и взаимозачет невозможен. В России НДС исчисляется по продавцу, если покупатель не имеет права на вычет".

Вопрос сохранения льгот будет обсуждаться на совещании у главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева 29 июня.

Отмену льгот по НДС на продажу исключительных прав на ПО и прав на пользование ПО по лицензии предложили в Правительстве, чтобы компенсировать потери в бюджет от снижения налогов на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%, а также страховых взносов с 14% до 7,6%.

Банкиры выступают резко против предложения правительства компенсировать потери бюджета от налогового маневра в IT-отрасли за счет отмены льгот по НДС для программного обеспечения (ПО). По оценкам участников рынка, именно банки как крупные потребители ПО в результате обеспечат около половины платежей в бюджет. Но при этом их собственные продукты не облагаются НДС, так что взаимозачет невозможен. В такой ситуации финансисты просят сохранить льготы хотя бы для банков, угрожая задержкой развития информатизации и подорожанием услуг.

На 29 июня запланировано совещание у главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева, посвященное налоговому маневру в рамках поддержки IT-отрасли. В частности, будет обсуждаться отмена с 2021 года льгот по НДС на продажу исключительных прав на ПО и прав на пользование ПО по лицензии. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб. Лицензионное ПО может подорожать в среднем на 16,67% (см. "Ъ" от 25 июня).

По оценкам участников рынка, основная нагрузка от отмены льготы ляжет в первую очередь на банки, которые обеспечат около половины платежей в бюджет. При этом банковские продукты не облагаются НДС, то есть речь идет о прямых расходах. В России НДС исчисляется по продавцу, если покупатель не имеет права на вычет.

"Отмена льготы по НДС приведет к значительному удорожанию софта для банка, а это ощутимая статья расходов. Банкам будет сложнее развивать IT теми темпами, которые были запланированы,— подчеркивают в ВТБ.— Отмена льготы преждевременна, и она действительно окажет негативное влияние на банковский сектор".

По мнению члена правления банка "Открытие" Сергея Русанова, "странно, что инициативы в области IT, которые должны быть направлены на мотивацию развития технологий, для большой доли потребителей эту мотивацию занижают, тем самым сужая рынок". "Мы считаем инициативу критичной для банков, если рассматривать ее во взаимосвязи с инициативой по переходу банков на использование российского программного обеспечения согласно указу президента",— добавляет замгендиректора группы QIWI Мария Шевченко.

Как пояснили в Тинькофф-банке, отмена льгот без учета реалий рынка, например, того факта, что банки уже во многом стали IT-компаниями, но при этом не могут претендовать на IT-льготы, может привести к значительным потерям бизнеса. Речь пойдет о снижении закупки ПО банками, задержке автоматизации отрасли, а следовательно к сокращению выручки IT-компаний, заключает член совета директоров РНКО "Платежный центр" Александр Погудин.

"Расходы банков на программное обеспечение — одни из самых высоких в российской экономике,— подтверждает руководитель проектов налоговой практики Vegas Lex Юрий Иванов.— Не думаем, что это приведет к несостоятельности банков, но может отразиться на стоимости услуг". Старший юрист BGP Litigation Денис Савин полагает, что в результате кредитные организации могут просто начать покупать меньше современного ПО, что затормозит развитие IT в банковском секторе.

"Льгота является реальным экономическим преимуществом для секторов, потребляющих услуги IT-разработчиков, в первую очередь банковского и финансового сектора,— добавляет партнер ФБК Legal Надежда Орлова.— Для банков статья затрат на финансирование ПО является одной из наиболее значимых". "В данном случае можно говорить, что налоговый маневр для IT-отрасли отчасти профинансируют банки, точнее — их акционеры, но не следует забывать, что более 60% банковской системы — государственные банки, которые в сложные времена получали и получают господдержку",— заключает управляющий директор НКР Станислав Волков.

В ЦБ, в Минфине, Минсвязи на запросы "Ъ" не ответили. Источник "Ъ" не исключают, что вопрос относительно сохранения льгот для банков может быть поднят уже на совещании 29 июня. Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков говорит, что организация готова предоставить участникам рынка "площадку для диалога с регуляторами" по этой проблеме.