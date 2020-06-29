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Доллар на Московской бирже поднялся выше 70 рублей впервые с 15 июня

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Доллар США на Московской бирже после небольшого снижения при открытии торгов перешел к росту и поднялся выше 70 руб. впервые с 15 июня. Евро при этом торговался недалеко от 79 руб.

Курс доллара США составил 70,01 руб. в 10:50 по Москве, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 78,7 руб., поднявшись на 37,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 28,31 копейки - до 73,92 рубля.

Пандемия коронавируса

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на торгах в понедельник на фоне снижения интереса инвесторов к риску на данных о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, у более 10 млн человек обнаружено заболевание, сообщает университет Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, число зараженных по всему миру достигло 10 070 339 человек. При этом от COVID-19 уже скончались 500 306 человек.

По числу заражений лидируют США - здесь 2 542 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 763 человека. На втором месте Бразилия с 1 313 667 случаями COVID-19 и 57 070 смертями.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:50 по Москве в понедельник упала на 2,05% - до $40,18 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 2,03% - до $37,71 за баррель.

Московская биржа США Коронавирус

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