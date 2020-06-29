Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Евро на Московской бирже в понедельник днем ускорил рост и преодолел отметку в 79 рублей впервые с 16 июня. Доллар при этом торговался выше 70 руб./$1 впервые с 15 июня.

Курс доллара США составил 70,24 руб./$1 в 11:35 по Москве, что на 44,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 79,01 руб./EUR1, поднявшись на 68 копеек. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 54,94 копейки - до 74,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на торгах в понедельник на фоне снижения интереса инвесторов к риску на данных о новой волне роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Число жертв COVID-19 по всему миру превысило 500 тыс. человек, у более 10 млн человек обнаружено заболевание, сообщает университет Джонса Хопкинса. Согласно последним данным, число зараженных по всему миру достигло 10 070 339 человек. При этом от COVID-19 уже скончались 500 306 человек.

По числу заражений лидируют США - здесь 2 542 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 763 человека. На втором месте Бразилия с 1 313 667 случаями COVID-19 и 57 070 смертями.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:35 по Москве в понедельник упала на 2,05% - до $40,18 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 1,95% - до $37,74 за баррель.