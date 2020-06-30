Доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже во вторник днем, при этом доллар поднялся выше 71 руб./$1 впервые с 28 мая, евро торгуется выше 79 руб./EUR1.

Курс доллара в 14:07 по Москве составил 71,03 руб./$1, поднявшись на 1,04 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,58 руб./EUR1 - плюс 89 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 97,39 копейки - до 74,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на последних торгах месяца в условиях сниженного интереса инвесторов к рисковым активам. Давление на рынки оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений по COVID-19 может привести ко второй волне коронавируса, замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок "черного золота".

Пандемия COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник, 29 июня, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в мире в минувшие выходные превысило 10 млн, число смертельных случаев - 500 тыс., свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с COVID-19.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 по Москве во вторник снизилась на 1,34% - до $41,15 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели также на 1,34% - до $39,17 за баррель.