Евро превысил отметку в 80 рублей впервые с 14 мая

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Евро и доллар США активно растут на Московской бирже во вторник вечером, курс евро поднялся выше 80 руб./EUR1 впервые с 14 мая, доллар торгуется выше 71 руб./$1 впервые с 28 мая.

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 по Москве, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,33 рубля - до 75,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения и торгуется на минимальных отметках с мая к доллару и евро на вечерних торгах перед выходным днем в среду, 1 июля (голосование по поправкам в Конституцию РФ).

С одной стороны, участники торгов демонстрируют сниженный интерес к рисковым активам на фоне тревог по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок "черного золота". С другой, трейдеры закрывают позиции в рамках ребалансировки портфелей в последний день месяца и квартала.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник после роста накануне, инвесторы оценивают вероятность продолжения восстановления мирового спроса на нефть на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 по московскому времени во вторник снизилась на 1,75% - до $40,98 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,36% - до $39,16 за баррель.