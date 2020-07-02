Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8-1,1%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне общемирового подъема на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,8-1,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2763,92 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1226,49 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар подешевел до 70,59 рубля (-0,69 рубля).

Подорожали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Татнефти" (+1,6%), "РусГидро" (+1,2%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Россетей" (+0,7%), "Башнефти" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%).

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила парламентариям в бундестаге в среду, что планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод "Северный поток 2" не соответствуют правовым представлениям Германии, проект должен быть завершен. Она вновь озвучила официальную позицию ФРГ, согласно которой "Северный поток 2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".

США угрожают "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод - ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны".

Просели акции ПАО "Полюс" (-0,8%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать нейтрально позитивным. Индексы в Азии преимущественно растут, а валюты сырьевых стран укрепляются. По проблеме COVID-19 появляются надежды на окончательное долгосрочное решение, хотя и не в кратчайшие сроки. Активность торгов на рынке акций может сократиться в течение дня, так как многие будут ждать ключевую статистику по США.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в начале торгов возможно повышение по индексу РТС - сообщение Pfizer и BioNTech об успешном испытании на людях совместно разрабатываемой вакцины против коронавируса вызвало благоприятную реакцию на мировых фондовых площадках.

Между тем, в нескольких штатах США из-за ускорения роста новых случаев COVID-19 приостановлено снятие социальных ограничений, а число новых случаев, зафиксированных за день по стране в целом, в среду оказалось максимальным за всю историю наблюдений. В течение дня повлиять на поведение инвесторов могут данные по рынку труда и балансу внешней торговли США (15:30 по Москве). Впрочем, активность нерезидентов может оказаться невысокой перед длительными выходными (в пятницу торги в США проводиться не будут по случаю Дня независимости). На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз, но возврат в область ниже 70 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает аналитик.

В среду просели индексы в Европе (индексы FTSE, CAC40, DAX потеряли 0,2-0,4%), в США динамика индексов оказалась смешанной (Dow Jones просел на 0,3%, Nasdaq вырос на 1% и обновил рекорд, зафиксированный 23 июня).

Участники рынка в среду анализировали протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США. Большинство членов комитета высказались за то, чтобы регулятор сделал свои заявления о намерениях более четкими. Помимо этого, участники заседания обсудили контроль кривой доходности. Они отметили необходимость дальнейшего анализа этого инструмента, а также возможных экономических и финансовых последствий его применения.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне 2020 года подскочил до 52,6 пункта при прогнозах роста до 49,5 пункта с майских 43,1 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.

В Азии в четверг преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний.

В компании Pfizer отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году - более 1,2 млрд доз.

Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Управление гражданской авиации Китая приостановило на неделю, начиная с 6 июля, полеты Sichuan Airlines из Каира в расположенный на юго-западе страны город Чэнду после того, как шесть пассажиров на рейсе 27 июня оказались с положительным результатом на COVID-19.

Нефть в четверг дорожает на данных о наибольшем за полгода сокращении запасов в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $42,37 за баррель (+0,8% и +1,8% накануне), августовская цена WTI - $40,13 за баррель (+0,8% и +1,4% в среду).

За первые шесть месяцев 2020 года нефть подешевела на 36%, однако за второй квартал цены подскочили почти на 92%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы бензина в США выросли на 1,199 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 593 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.

В то же время, более сильному росту нефтяных цен препятствуют данные о продолжающемся быстром распространении коронавируса в некоторых американских штатах, включая Аризону и три наиболее густонаселенных штата - Калифорнию, Техас и Флориду, отмечает агентство S&P Global Platts. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 тыс.