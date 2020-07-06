"АвтоВАЗ" спрогнозировал падение рынка до 25% в 2020 году и отозвал этот прогноз

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" отметил рост покупательской активности на российском авторынке и спрогнозировал падение авторынка по 2020 году на 20-25%, однако отозвал свой прогноз.

Как заявил через пресс-службу исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне, рост покупательской активности отмечается с начала июня вместе с ростом заказов на автомобили со стороны партнеров компании и клиентов на июль и август. Позитивное влияние на рынок оказали расширенные меры господдержки и отмена ряда ограничений в регионах во коронавирусу, отмечают в компании.

"Мы надеемся на то, что рынок будет показывать восходящий тренд до конца 2020 года, однако в годовом выражении он все равно потеряет 20-25%", - заявила компания. Позднее она уточнила свое сообщение, также обратив в нем внимание на рост покупательской активности.

"Лучше всего о восстановлении ситуации свидетельствуют цифры наших продаж: так в июне по сравнению с апрелем они увеличились более чем в три раза. Эффективная работа нашей дилерской сети, меры господдержки и собственные инициативы марки приносят ощутимые результаты - Lada уверенно продолжает лидировать на российском рынке с большим отрывом от ближайших конкурентов", - процитировала компания Морне.



В июне продажи "АвтоВАЗа" восстановились до 30 248 машин Lada, что на 1,7% меньше, чем в июне 2019 года. На уровень 2019 года вышли июньские продажи Granta (11 478 штук), продолжают пользоваться спросом Vesta (8 442 штук), третье место заняли пассажирские версии семейства Largus (3376 машин). Продажи холдинга за полугодие снизились в годовом выражении на 19,3%.

"Продолжают укреплять свое положение и коммерческие модели Lada: так, в прошлом месяце продажи коммерческих версий Largus выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за первое полугодие было продано 4 469 коммерческих автомобилей", - говорится в сообщении автопроизводителя.