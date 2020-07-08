В Бельгии захотели превратить удаленку в структурный элемент экономики

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Каждый третий работник предприятий Бельгии продолжит работать в удаленном режиме после коронавирусного кризиса, дистанционная работа должна стать структурным элементом экономики и общества - такой вывод содержится в результатах опроса, опубликованного в среду на сайте газеты L'Echo.

Исследование было проведено в июне 2020 года международной компанией по оказанию связанных с занятостью услуг SD Worx и Валлонским союзом предприятий среди 222 предприятий Валлонии.

По оценке издания, "COVID-19 стал великолепным ускорителем для внедрения дистанционной работы".

Удаленка проходит так же успешно, и даже часто лучше, чем ожидалось, считают 92% опрошенных предприятий.

"То есть удаленная работа должна продолжать развиваться. Девять работодателей из десяти готовы предлагать своим работникам возможность работать дистанционно. До кризиса такие намерения выражали только 50% из них", - отмечает L'Echo.

Два работодателя из пяти собираются увеличить объемы работы, выполняемой дистанционно. "Работники просят об этом, а работодатели видят в этом свою выгоду", - приводит издание слова администратора Валлонского союза предприятий Оливье Вассежа.

"Третий полученный вывод: дистанционная работа должна стать структурной, - констатирует бельгийская газета. - После кризиса один из трех работников будет трудиться из своего дома структурно утвердившимся образом". И хотя для большинства из них речь будет идти об одном-двух днях такой работы в неделю, общий объем удаленки увеличится по отношению к докризисному периоду, уточняет L'Echo.