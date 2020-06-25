Минтруд оценил, сколько россиян останется на удаленке после снятия ограничений

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Около 5% трудоустроенных россиян продолжат работать в дистанционном режиме после снятия ограничительных мер, заявил в четверг министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"По нашим прогнозам, порядка 5% работников и в дальнейшем будут активно пользоваться таким режимом работы, как удаленная занятость", - сообщил Котяков в четверг в ходе онлайн обсуждения поправок в Трудовой кодекс на площадке "Единой России".

Министр добавил, что в настоящий момент около 9,5% работающих россиян продолжают работать дистанционно.

"На сегодняшний день по-прежнему сохраняется порядка 5 миллионов рабочих мест, находящихся в удаленной форме занятости, это порядка 9,5% от трудоустроенных граждан", - отметил Котяков.

17 июня в рамках проводившегося РСПП Социального форума министр труда РФ сообщил, что в удаленном режиме продолжают трудиться 10% занятых граждан РФ. Таким образом, за неделю около 0,5% трудоустроенных россиян вернулось с "удаленки" на свои рабочие места.