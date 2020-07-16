В Минэнерго заявили о готовности компаний российского ТЭК к полной изоляции

В самом министерстве работа на удаленке выявила наименее добросовестных сотрудников

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Большинство компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) подготовили планы "внутренней вахты" для полной изоляции оперативного персонала в случае новой волны коронавирусной инфекции. Об этом журналу "Энергетическая политика" сообщила статс-секретарь - замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

По ее словам, на предприятиях обустроили помещения со спальными местами, продумали, как обеспечить дежурных горячим питанием и водой. Работникам расскзали о составе "тревожных комплектов" (например, филиалы "Технопромэкспорта" по эксплуатации Таврической ТЭС в Крыму и Балаклавской ТЭС в Севастополе; "Юнипро", "ТГК-2", "Казаньоргсинтез").

Во всех крупных компаниях были созданы оперативные штабы, приняты планы действий, начался мониторинг состояния здоровья персонала. Руководство следит за соблюдением санитарных норм и мер профилактики, рассказала Бондренко.

Одними из первых качественно организовали внутренние процессы "Россети" и "Зарубежнефть". Вахтовым методом организована работа в "РусГидро": в Дагестанском филиале и "Магаданэнерго", организован ежедневный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, сообщила замминистра.

В "Транснефти" подготовлены резервные диспетчерские пункты с учетом возможности перевода управления, организации специального режима работы диспетчерских подразделений (доставка транспортом, обособленное питание, бесконтактная передача смены), формирование кадрового резерва. Многие компании, использующие вахтовый метод работы, увеличили продолжительность вахты до трех месяцев.

Само Минэнерго завершает процесс возвращения сотрудников с удаленки на рабочие места. "Этот процесс был организован достаточно плавно и должен занять почти два месяца - с 8 июня по 27 июля 2020 года. На удаленке в течение июля будут работать порядка 10% сотрудников", - рассказала чиновница. В ведомстве учли советы психологов об особенностях восприятия сотрудниками ситуации, связанной с возвращением в офис и введением новых ограничений. Была проведена оценка работы персонала за истекший период как с точки зрения эффективности работы, так и влияния "факторов ковида" на психоэмоциональное состояние людей.

Министерство сохранит электронный документооборот, режим видео-конференции для совещаний, продолжит внедрение платформенных решений в бизнес-процессы.

"Однако предстоит оценить вклад каждого сотрудника в рабочие процессы, поскольку именно дистанционный режим более четко подсветил тех, кто наименее вовлечён в работу и наименее в ней заинтересован. Привычное нахождение человека в офисе иногда позволяет недобросовестному работнику успешно создавать видимость бурной деятельности, что делать на удаленке намного сложнее: или есть качественный документ, или его нет, или есть результат, или его нет, все довольно просто. Думаю, что нашим директорам департаментов необходимо честно посмотреть правде в глаза и принять очевидные (хоть и не простые) кадровые решения. Надеюсь, однако, что это будут все-таки единичные случаи", - отметила Бондаренко.

По словам Бондаренко, не все сотрудники Минэнерго спокойно уходили работать на удаленную работу и даже пытались проникнуть в министерство "контрабандой". "В министерстве были сформированы списки тех, кто не переведен на удаленку и имеет право зайти в офис. Других сотрудников охрана на входе не пропускала, несмотря на удостоверения. Самые "горящие" своей работой и очень ответственные "контрабандисты" проникали в здание через отдельные входы и, стараясь не попасться никому на глаза, выполняли свои должностные обязанности", - рассказала замминистра.