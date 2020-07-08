Глава Минприроды ответил "Норникелю", оспаривающему размер ущерба от ЧП в Норильске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ущерб окружающей среде и ликвидация последствий аварии - два несопоставимых понятия. Такую позицию главы Минприроды Дмитрия Кобылкина распространила пресс-служба ведомства в ответ на сообщение "Норникеля", который оспаривает размер вреда окружающей среде от ЧП в Норильске, рассчитанный Росприроднадзором.

В соответствии с законодательством об охране окружающей среды юридические и физические лица, причинившие вред природе, обязаны возместить его в полном объеме, отметил Кобылкин. По его словам, если "Норникель" готов доказать в суде, что не виновен в ЧП в Норильске, у компании есть такое право.

"Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб", - сказал министр.

"Разговоры о том, что в зачет могут пойти затраты на реализацию "серного проекта" компании, предусматривающего снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - не более чем разговоры. Эти средства не могут быть зачтены, поскольку не имеют никакого отношения к аварии и ее ликвидации", - добавил он.

"Норильский никель" в среду сообщил, что оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизтоплива в Норильске, рассчитанный Росприроднадзором. При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет. По мнению "Норникеля", расчеты вреда, причиненного водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.

Ранее Росприроднадзор оценил вред, причиненный водным объектам и почвам в зоне ЧП в Норильске вследствие загрязнения, в сумму около 148 млрд рублей, из них водоемам - более 147 млрд рублей. Эта сумма эквивалентна 5% от капитализации компании, 22% от ожидаемой в этом году EBITDA и половине от объема дивидендов за 2019 год. Ведомство направило требование о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании", на объектах которой произошла авария.