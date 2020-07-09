Цены на нефть слабо изменились после рекордного роста на данных о запасах в США

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг демонстрируют незначительные изменения после роста до максимумов с марта накануне на данных Минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени в четверг составила $43,27 за баррель, что на $0,02 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду, 8 июля, эти контракты подорожали на $0,21 (0,5%).

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,06 (0,15%) - до $40,84 за баррель. В среду стоимость этих контрактов увеличилась $0,28 (0,7%).

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги в среду на максимальных отметках с 6 марта.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет американского Минэнерго. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, 7 июля, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 3 июля, увеличились на 2 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - на 847 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 2,2 млн баррелей.

Рост запасов нефти в США объясняется увеличением импорта нефти, отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. По его словам, это является положительным фактором для рынка, поскольку указывает на рост спроса в стране.

Минэнерго США во вторник повысило прогноз добычи нефти в стране в 2021 году на 200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом - до 11 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). На 2020 год прогноз добычи нефти в США был сохранен на уровне 11,6 млн б/с.

Подъему котировок препятствуют данные о продолжающемся распространении коронавируса в США. В некоторых штатах на северо-востоке страны отмечается замедление распространения заражений, в то время как во многих южных штатах, которые с мая начали возвращаться к обычной жизни, сейчас наблюдается новая вспышка. По данным университета Джонса Хопкинса, во вторник в США выявлено около 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является рекордным показателем для страны с начала пандемии.