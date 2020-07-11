Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
на 11.07В России 720 547+6 611В мире 12 498 467+229 949

Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg
Илон Маск
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Основатель Tesla Илон Маск опередил инвестора Уоррена Баффета в списке богатейших людей по версии Bloomberg, поднявшись на седьмое место.

Состояние Маска выросло более чем на $6 млрд в пятницу, 10 июля, после того как акции Tesla выросли на 10,8%. Бизнесмену принадлежит 20,8% акций компании, то есть его доля составляет около $60 млрд. Также Маск владеет долей в корпорации SpaceX.

Таким образом, состояние Маска оценивается в $70,5 млрд, Баффета - в $69,2 млрд. Состояние последнего на прошлой неделе сократилось, после того как он передал на благотворительность акции Berkshire Hathaway примерно на $3 млрд.

Маск имеет шансы стать самым богатым человеком в мире: сейчас им является глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд).

Следом идут основатель Microsoft Билл Гейтс ($116 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд).

На четвертой строчке глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($92,6 млрд), за которым идет бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($76,8 млрд).

На шестом месте сооснователь Google Ларри Пейдж ($72,2 млрд).

США Илон Маск Уоррен Баффет Tesla

Новости

Внесудебное банкротство граждан раскололо банковское сообщество. Обзор

Внесудебное банкротство граждан раскололо банковское сообщество. Обзор

Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения

Всплеск интереса к велосипедам в мире привел к дефициту предложения

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

Эксперты не исключили подъема цен на нефть до $150 из-за недостатка инвестиций в отрасль

VEON рефинансировал кредит ВТБ на 30 млрд рублей

Долларовые миллионеры в 2019 году стали богаче на 8,6%

Греф предложил сделать из школьных телевизоров суперкомпьютеры

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

ВТБ выиграл у Сбербанка борьбу за контракт с московским метро

Оператор платежных карт "Мир" потратил на пиар 3,4 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');