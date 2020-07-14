Tesla по капитализации обогнала BofA и American Express вместе взятые

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Котировки Tesla росли на протяжении девяти из 11 последних торговых сессий на ожиданиях публикации отчетности компании, пишет The Wall Street Journal.

С начала года капитализация Tesla выросла более чем в 3,5 раза - до $286,5 млрд. Таким образом, рыночная стоимость компании превышает капитализацию Bank of America и American Express вместе взятых, свидетельствуют данные FactSet.

Акции Tesla завершили торги в понедельник снижением на 3,1%, до $1497 за штуку, однако в ходе сессии рост котировок компании достигал 16%. При этом акция компании стоила дороже бумаги Alphabet, пишет MarketWatch.

Некоторые инвесторы ожидают, что производитель электромобилей сообщит о получении прибыли по итогам минувшего квартала, пишет WSJ. Это позволит компании претендовать на включение в индекс S&P 500, что может еще больше активизировать торги акциями Tesla.

Tesla планирует опубликовать отчетность за второй квартал 22 июля.

Для включения в S&P 500 компания должна фиксировать прибыль в течение четырех кварталов подряд. Tesla получала прибыль три квартала подряд, что является самым продолжительным периодом, в который компания была прибыльной.

Tesla может стать 13-й крупнейшей компанией среди компонентов индекса и расположиться за JPMorgan Chase, чья капитализация составляет $293,3 млрд.

В то же время, консенсус-прогноз цены акций Tesla, основанный на оценках 32 аналитиков, опрошенных FactSet, составляет $778 за штуку. Лишь некоторые аналитики оценивают цену акций компании выше $1000 за штуку.

Адам Джонас из Morgan Stanley улучшил свой прогноз цены акций Tesla до $740 за штуку, пишет MarketWatch. Он также представил "бычий сценарий", при котором бумаги компании подорожают до $2070 за акцию. По оценкам аналитика, производство и поставки Tesla во втором квартале значительно превзошли прогнозы Morgan Stanley.