Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:54Заразились
на 14.07В России 739 947+6 248В мире 13 103 290+192 933

Tesla по капитализации обогнала BofA и American Express вместе взятые

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Котировки Tesla росли на протяжении девяти из 11 последних торговых сессий на ожиданиях публикации отчетности компании, пишет The Wall Street Journal.

С начала года капитализация Tesla выросла более чем в 3,5 раза - до $286,5 млрд. Таким образом, рыночная стоимость компании превышает капитализацию Bank of America и American Express вместе взятых, свидетельствуют данные FactSet.

Акции Tesla завершили торги в понедельник снижением на 3,1%, до $1497 за штуку, однако в ходе сессии рост котировок компании достигал 16%. При этом акция компании стоила дороже бумаги Alphabet, пишет MarketWatch.

Некоторые инвесторы ожидают, что производитель электромобилей сообщит о получении прибыли по итогам минувшего квартала, пишет WSJ. Это позволит компании претендовать на включение в индекс S&P 500, что может еще больше активизировать торги акциями Tesla.

Tesla планирует опубликовать отчетность за второй квартал 22 июля.

Для включения в S&P 500 компания должна фиксировать прибыль в течение четырех кварталов подряд. Tesla получала прибыль три квартала подряд, что является самым продолжительным периодом, в который компания была прибыльной.

Tesla может стать 13-й крупнейшей компанией среди компонентов индекса и расположиться за JPMorgan Chase, чья капитализация составляет $293,3 млрд.

В то же время, консенсус-прогноз цены акций Tesla, основанный на оценках 32 аналитиков, опрошенных FactSet, составляет $778 за штуку. Лишь некоторые аналитики оценивают цену акций компании выше $1000 за штуку.

Адам Джонас из Morgan Stanley улучшил свой прогноз цены акций Tesla до $740 за штуку, пишет MarketWatch. Он также представил "бычий сценарий", при котором бумаги компании подорожают до $2070 за акцию. По оценкам аналитика, производство и поставки Tesla во втором квартале значительно превзошли прогнозы Morgan Stanley.

Tesla США Bank of America American Express Alphabet

Новости по теме

Новости
Военная операция России в Сирии

В Идлибе при взрыве придорожного фугаса были ранены росийские военные

В США возобновят исполнение смертных приговоров за преступления федерального уровня

Что случилось этой ночью: вторник, 14 июля

Президент Бразилии вернется к работе, когда получит отрицательный тест на COVID-19

Помпео и Лавров обсудили встречу лидеров стран "пятерки" для празднования 75-летия образования ООН

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Десантный корабль ВМС США дал осадку в ходе тушения пожара на его борту

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Комитет госконтроля Белоруссии нашел "черную кассу" в деле Белгазпромбанка

Трамп заявил, что в России удивились бы данным по COVID-19 при тестировании на уровне США

Взрыв произошел на объекте по производству СПГ на северо-востоке Ирана

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');