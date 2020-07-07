Правительство РФ утвердило постановление о ваучерах за отмененные из-за COVID-19 авиарейсы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, которое узаконивает право авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за отмененные в связи с COVID-19 рейсы.

Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации во вторник.

Он устанавливает право авиакомпаний в одностороннем порядке изменять условия договора перевозки пассажира или отказаться от его исполнения, а также порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности в РФ, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения.

Как отмечается, такой порядок применяется к договорам, "подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 г. по международным воздушным перевозкам в КНР, с 18 марта 2020 г. - по всем внутренним и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 г". При этом для чартерных рейсов эти правила не действуют.

Если пассажир не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления его рейса, ему вернут деньги.

Принятие постановления "позволит снять социальную напряженность и повысить устойчивость функционирования авиакомпаний РФ", сообщал Минтранс РФ на этапе подготовки документа.

РФ из-за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки. На перелеты внутри страны ограничений не вводилось, но из-за введенного карантина спрос на перевозки упал до минимума.

Из-за отсутствия выручки многие авиакомпании, включая крупнейшие "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", стали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры на полеты в будущем.

Однако ранее, согласно Воздушному кодексу РФ, у перевозчиков не было такого права - они обязаны были вернуть деньгами полную стоимость билета за отмененный рейс независимо от тарифа. Узаконить ваучеры ранее предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта.

В конце июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил узаконить право пассажиров продавать ваучеры за отмененные авиарейсы.