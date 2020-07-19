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Times узнала, что владелец TikTok передумал открывать штаб-квартиру в Великобритании

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Китайская компания ByteDance, владеющая видеоплатформой TikTok, прекратила переговоры с британскими властями об открытии в Великобритании глобальной штаб-квартиры и создании 3 тыс. рабочих мест, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, ByteDance в течение нескольких месяцев вела переговоры по этому вопросу с департаментом международной торговли и представителями правительства Великобритании, но приостановила их из-за "более широкого геополитического контекста".

Источник отмечает, что ByteDance готова возобновить переговоры о создании штаб-квартиры в Великобритании в случае улучшения отношений Пекина с Западом. Однако в обозримом будущем, по его словам, решения ожидать не стоит.

TikTok - социальная сеть, позволяющая пользователям создавать и делиться 60-секундными музыкальными видео, а также обмениваться сообщениями. Сейчас аудитория соцсети превышает 700 млн человек по всему миру.

TikTok ByteDance Китай Великобритания

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