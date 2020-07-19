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Лондон негласно объяснил Huawei запрет на развертывание 5G в стране давлением США

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Британское правительство неофициально заявило Huawei, что решение не допускать китайскую компанию к развертыванию сетей 5G в Великобритании связано с давлением со стороны Соединенных Штатов, сообщает The Observer.

Ранее Лондон публично опровергал слухи о влиянии Вашингтона на введение данного запрета.

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По данным издания, в дни, предшествовавшие объявлению о запрете Huawei, между представителями британского правительства и руководителями китайской компании происходили интенсивные закулисные дискуссии и обмен конфиденциальный информацией, в ходе которых Huawei было сказано, что геополитика сыграла свою роль в принятии решения. Более того, пишет The Observer, китайской стороне дали понять, что решение может быть пересмотрено, возможно, в случае поражения президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

На этой неделе стало известно о решении британского правительства запретить Huawei до 2027 года участвовать в развертывании сетей 5G в Великобритании. Позднее, напоминали СМИ, Трамп заявил, что его администрация и он лично убедил многие страны не иметь дела с Huawei из-за рисков в сфере безопасности.

В свою очередь Пекин обвинил Великобританию в сговоре с США против китайских компаний.

Британский телеканал Sky news ранее утверждал, что к такому решению Лондон подтолкнули санкции США против Huawei, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Из-за этого возникли опасения, что Huawei будет использовать ненадежные чипы. В итоге британский Национальный центр кибербезопасности заявил о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Также США пытаются убедить европейских и прочих союзников отказаться от сотрудничества с Huawei.

США Великобритания Китай Huawei

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