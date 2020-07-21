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Серебро подорожало до максимума за 4 года и продолжает расти

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Серебро завершило торги в Нью-Йорке в понедельник на максимальной отметке за четыре года, и цена продолжает повышаться.

Золото также дорожает. Оба драгоценных металла пользуются спросом из-за опасений, что восстановление мировой экономики может замедлиться из-за роста числа новых заболеваний COVID-19, сообщает MarketWatch.

Ожидания снижения процентных ставок и дополнительных стимулирующих мер, а также увеличение объемов долга "и мириады глобальных экономических опасений относительно замедления темпов восстановления и пандемических новостей" на фоне напряженности в отношениях между США и Китаем приводят к тому, что инвесторы "продолжают активно покупать золото и серебро", полагает управляющий директор RBC Wealth Management Джордж Геро.

Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:35 по Москве подскочили на 5,6% – до $21,325 за унцию. Днем ранее они завершили торги на отметке $20,192 за унцию – максимуме с августа 2016 года, по данным Dow Jones Market Data.

Золото с поставкой в августе подорожало во вторник на 1,1% и достигло $1837,1 за унцию. По итогам предыдущих торгов цена выросла на 0,4% – до $1817,4 за унцию. Последний раз котировки пересекали уровень в $1820 за унцию в начале июля, когда они поднялись до максимума с сентября 2011 года.

На бирже Comex октябрьские контракты на платину во вторник прибавляют в цене 5% (до $900,9 за унцию), сентябрьские на палладий – также 5% (до $2214,1 за унцию).

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