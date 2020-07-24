ЦБ заявил о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"В дальнейшем мы будет оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учетом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики", - сказала она.

Как сообщалось, Банк России в пятницу, 24 июля, продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.

"Обращу внимания, что на текущем заседании мы перешли к нашему стандартному шагу в изменении ключевой ставки, учитывая, что сейчас уже требуется более тонкая настройка денежно-кредитной политики в рамках базового прогноза в отличие от ситуации предыдущих месяцев, когда была оправданна решительная реакция денежно-кредитной политики в ответ на шоки", - добавила Набиуллина.

ЦБ РФ в апреле снизил ставку на 50 базисных пунктов (б.п., до 5,50%), в июне - сразу на 100 б.п. (до 4,50%).

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября.