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Прибыль китайских промпредприятий упала в марте на 34,9%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2020 года прибыль китайских государственных промышленных предприятий сократилась в годовом измерении на 34,9%, достигнув 370,66 млрд юаней ($52,43 млрд), сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Экономический кризис

В январе-феврале прибыль промышленности упала в годовом исчислении на 38,3%.

Аналогичная ситуация наблюдается в совместных предприятиях с участием иностранного капитала, иностранных и частных предприятиях.

По итогам первого квартала года прибыль вышла на уровень 781,45 млрд юаней, (102,8 млрд), что на 36,7% ниже, чем в первом квартале 2019 года.

Представитель ГСУ отметил, что ситуация с прибылью не вызывает оптимизма. Низкие показатели прибыли объяснятся тем, что рынок еще не полностью восстановился после эпидемии коронавируса, которая стала серьезным испытанием для китайской экономики.

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ГСУ КНР Китай коронавирус

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