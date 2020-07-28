Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" на новостях о допэмиссии, выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2895,45 пункта (+0,4%, утром индекс поднимался до 2907,03 пункта), индекс РТС просел до 1257,69 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 72,52 рубля (+0,95 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,3%), "РусАла" (+2,9%), "Северстали" (+1,5%), "Мобильных телесистем" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Яндекса" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛА" по РСБУ в I полугодии упала в 1,8 раза - до 109 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

Выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале 2020 осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 41,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. Показатель по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на 0,42%, до 41,57 млрд рублей. Скорректированная EBITDA "Яндекса" сократилась на 35% - до 8,5 млрд рублей.

Кроме того, компания сообщила, что выкупила с рынка 700 тыс. акций класса "А" во втором квартале 2020 года в рамках ранее объявленной программы buyback на общую сумму до $300 млн. Сумма, которую "Яндекс" потратил на выкуп ценных бумаг, не раскрывается.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-4,4%), "Интер РАО" (-3,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Мечела" (-0,9%), "Россетей" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,7%), "Башнефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "РусГидро" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%).

По сообщению Росавиации, авиакомпании РФ в первом полугодии снизили перевозки на 51,8%, группа "Аэрофлот" - на 54%.

Кроме того, давление на бумаги "Аэрофлота" оказали новости о том, что правительство РФ одобрило допэмиссию акций компании с условием сохранения контроля у государства. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 24 июля. Согласно документу, допэмиссию проведут по открытой подписке, при этом по ее итогам доля государства в "Аэрофлоте" должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество).

Росприроднадзор в четверг проведет рабочее совещание с "Норникелем" (+0,02%) по теме ликвидации последствий нефтеразлива в Норильске и расчету ущерба, сообщила журналистам глава службы Светлана Радионова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,721 млрд рублей (из них 8,846 млрд рублей пришлось на акции "Полюса").

Зарубежные рынки

Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE растет на 0,4%, DAX, CAC 40 просели на 0,03-0,2%), слабо "минусует" Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

На текущей неделе свои квартальные результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet, Amazon.com, Apple и Facebook.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

В США во вторник вышла слабая статистика: индекс потребительского доверия Conference Board в июле опустился до 92,6 пункта, при прогнозах снижения до 94,5-95 пунктов с пересмотренных июньских 98,3 пункта.

Цены на золото во вторник поднимались в район $1975 за унцию, обновив максимум, после чего произошла коррекция в район $1947,7 за унцию (+0,9%).

Росту спроса на золото способствовали тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Нефть во вторник слабо просела, сдерживающим фактором для "быков" выступают опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $0,7 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,39 за баррель (-0,1% и +0,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $41,17 за баррель (-1% и +0,8% в понедельник).

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.